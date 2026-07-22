Staffel 4Folge 24vom 22.07.2026
Eine HorrorshowJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 24: Eine Horrorshow
23 Min.Folge vom 22.07.2026
Tori darf für die neue Quizshow 'Brainsqueezers' ein Team zusammenstellen und wird daher von ihren Freunden unter Druck gesetzt. Am Ende nehmen zwar alle teil, das Format entpuppt sich allerdings als Horrorshow und alle gehen leer aus.
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Victorious
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany