Vielgeschätztes Österreich

Staffel 01 Folge 01: Großer Andrang am ersten Schätztag

ATVStaffel 1Folge 1vom 30.08.2020
49 Min.Folge vom 30.08.2020Ab 6

Der Andrang am ersten Schätztag im Schloss Potzneusiedl ist groß. Unter den Schätzwilligen: Das Ehepaar Waltraud und Franz. Beide wollen mit ihrem Schmuck ihre Haushaltskassa ordentlich aufbessern. Jetzt ist das Know-how von Experte Franziskus gefragt. Johann will mit dem Erlös einiger Silbermünzen sein neueröffnetes Lokal sanieren. Seine Geldstücke stoßen bei Manfred auf Begeisterung. Doch wird seine Schätzung auch hoch genug ausfallen, um Johanns Träume zu erfüllen?

