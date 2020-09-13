Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vielgeschätztes Österreich

Staffel 01 Folge 03: Eine Ansichtskartensammlung voller nackter Tatsachen

ATVStaffel 1Folge 3vom 13.09.2020
50 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 6

Thematisch gibt es am Schätztag auf Schloss Potzneusiedel keine Grenzen. So ziemlich alles kann geschätzt werden. Experte Michael bekommt von Maria ein Plastiksackerl voll Briefmarken vor die Nase gestellt. Ob Maria ihre Sammlung zu Barem machen kann? Auch Schlossherr Gerhards Know-How ist wieder gefragt. Ihm bringt eine Dame eine besonders seltene Ikone vorbei. Martin überrascht unterdessen Experte Michael mit einer Ansichtskartensammlung voller nackter Tatsachen.

