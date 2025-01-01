Staffel 01 Folge 02: Das Gemälde auf dem stillen ÖrtchenJetzt kostenlos streamen
Im Schloss Potzneusiedl steht ein neuer Schätztag an und Georg bringt sein altes Tiroler Gemälde mit. Experte Erich ist fasziniert und fassungslos zugleich, als er von Georg erfährt, dass er das wertvolle Bild auf dem stillen Örtchen aufbewahrt hat. Uhrensammler Gerhard hat eine Passion für Edel-Chronographen. Eine Auswahl davon will er nun am Schätztag in Bares verwandeln. Die Experten Hartmut und Franziskus sichten unterdessen den wertvollen Bestand eines Wochenendhauses.
