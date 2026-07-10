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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3

Vier Frauen und ein Todesfall (2/6): Blutsbande

ORF1Staffel 1Folge 26vom 10.07.2026
Vier Frauen und ein Todesfall (2/6): Blutsbande

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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3

Folge 26: Vier Frauen und ein Todesfall (2/6): Blutsbande

46 Min.Folge vom 10.07.2026

Der Jubel in Ilm währt nur kurz: Radprofi Rudi Brunner gewinnt die Etappe, stirbt jedoch unmittelbar nach dem Zieleinlauf. Offiziell wird jeder Dopingverdacht bestritten, doch die Laboranalyse spricht eine andere Sprache. Die Ermittlungen führen die vier Frauen schließlich zu einem lange verborgenen Familiengeheimnis. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Julia Stinshoff (Lola) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/Mike Vogl

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