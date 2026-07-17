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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3

Vier Frauen und ein Todesfall (3/6): Sondermüll

ORF1Staffel 1Folge 27vom 17.07.2026
Vier Frauen und ein Todesfall (3/6): Sondermüll

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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3

Folge 27: Vier Frauen und ein Todesfall (3/6): Sondermüll

46 Min.Folge vom 17.07.2026

Ein schrecklicher Unfall bei der Müllabfuhr erschüttert das Dorf: Müllmann Klaus Prinz stirbt im Häcksler seines Fahrzeugs. Doch die vier Ilmer Sonderermittlerinnen zweifeln an einem Unglück und beginnen nachzuforschen. Dabei stoßen sie auf alte Konflikte, einen zerstrittenen Bruder und eine rätselhafte Geldsumme. Ihre Ermittlungen führen schließlich zu einer Entdeckung, die das ganze Dorf erschüttert. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Julia Stinshoff (Lola) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Nike van der Let (Petra Patterer) Harald Schrott (Raphael Dorn) Viktoria Schubert (Isolde Kupfner) Carl Achleitner (Helmut Bacher) Brigitte Jaufenthaler (Frau Bürgermeister) Serge Falck (Brigl) Marion Reiser (Wiebke) Martin Feifel (Mark Brunner) Thomas Kreß (Ferdl Brunner) Michael Rosenberg (Jo Seidl) Regie: Walter Bannert Buch: Uli Brée, Rupert Henning (Nach e. Idee v. Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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