Villa der Versuchung

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 11.08.2025
117 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 12

In der Villa der Versuchung werden neue Allianzen geschmiedet und alte Bündnisse verraten. Eine entpuppt sich immer mehr als die unerkannte Spiellenkerin, die vor allem den Männern an den Kragen will. Die angespannte Stimmung eskaliert, als die Stars erfahren, dass einige unter ihnen das abgesprochene Budget ohne Rücksicht auf die Gruppe enorm überschreiten. Eine gefährliche Offenbarung, die den ein oder anderen das hart erspielte Kopfgeld kosten könnte ...

SAT.1
