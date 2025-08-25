Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 9vom 25.08.2025
53 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12

Die größten Skandale, Streits und Taktiken der Staffel werden offengelegt. Was wurde aus dem Jackpot? Welche Flirts waren echt? Wer hat sich versöhnt - und bei wem brodelt es noch? Und: Die erste Wiedersehensshow bei der nicht nur abgerechnet, sondern gnadenlos nachgerechnet wird: Wer hat am meisten verprasst, wer am klügsten taktiert. Dieses Wiedersehen garantiert Zündstoff.

