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Villa der Versuchung

Diva im Anflug: Pornös, paradiesisch - pleite?

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 17.08.2026
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Villa der Versuchung

Folge 3: Diva im Anflug: Pornös, paradiesisch - pleite?

116 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Die Kostbar öffnet endlich wieder ihre Türen - diesmal gehen die Stars mit System vor, eine Budgetplanung muss her! Doch der Kracher des Tages setzt noch einen drauf: Eine neue Star-Kandidatin kann in die Villa einziehen und brächte ganze 50.000 € für den Jackpot mit. Was wie ein unschlagbares Angebot klingt, entpuppt sich als Sprengsatz für die Gruppe. Im Kopfgeldspiel "Stichelns" wird es dann richtig unbequem.

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