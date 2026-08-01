Erotik-Experte, Delikatessen-Detektivin und das Socken-SouvenirJetzt ohne Werbung streamen
Villa der Versuchung
Folge 4: Erotik-Experte, Delikatessen-Detektivin und das Socken-Souvenir
113 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Paddy interessiert sich brennend für Dolly Busters Karriere. Elsa schnüffelt. Und auch Paddy - aber nach Dolly Socken. Eine neue Versuchung zwingt die Stars zu radikalem Sparen: Ein strenges Ausgabenlimit wird verhängt und es drohen schmerzhafte Konsequenzen, wenn es überschritten wird. Jeder ausgegebene Cent sorgt für Zündstoff und besonders heikel sind die extrem rationierten Zigaretten - die Villa steht unter Dampf und jeder Funke kann einen Streit entfachen.
Alle Staffeln im Überblick
Villa der Versuchung
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Banijay Productions Germany GmbH
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