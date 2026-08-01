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Villa der Versuchung

Erotik-Experte, Delikatessen-Detektivin und das Socken-Souvenir

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 24.08.2026
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Villa der Versuchung

Folge 4: Erotik-Experte, Delikatessen-Detektivin und das Socken-Souvenir

113 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12

Paddy interessiert sich brennend für Dolly Busters Karriere. Elsa schnüffelt. Und auch Paddy - aber nach Dolly Socken. Eine neue Versuchung zwingt die Stars zu radikalem Sparen: Ein strenges Ausgabenlimit wird verhängt und es drohen schmerzhafte Konsequenzen, wenn es überschritten wird. Jeder ausgegebene Cent sorgt für Zündstoff und besonders heikel sind die extrem rationierten Zigaretten - die Villa steht unter Dampf und jeder Funke kann einen Streit entfachen.

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