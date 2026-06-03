Villengärten in der Toskana - Die Villa Reale bei MarliaJetzt kostenlos streamen
Villengärten in der Toskana
Folge 1: Villengärten in der Toskana - Die Villa Reale bei Marlia
11 Min.Folge vom 03.06.2026
Rund um Lucca prägen prachtvolle Villen und Gärten die Landschaft. Besonders hervorsticht die restaurierte Villa Reale in Marlia mit ihren weitläufigen Themengärten und den berühmten Kamelien-Alleen, die einst ein Geschenk des Königs von Neapel waren. Seit dem 18. Jahrhundert verbreitet, wurden Kamelien zu Symbolen patriotischer Ideale. Die Region blickt auf eine lange Tradition der Kamelienzucht zurück, an der Persönlichkeiten beteiligt waren. Bildquelle: ORF/3sat
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Villengärten in der Toskana
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