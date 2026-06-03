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Villengärten in der Toskana

Villengärten in der Toskana - Die Villa Reale bei Marlia

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 03.06.2026
Villengärten in der Toskana - Die Villa Reale bei Marlia

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Villengärten in der Toskana

Folge 1: Villengärten in der Toskana - Die Villa Reale bei Marlia

11 Min.Folge vom 03.06.2026

Rund um Lucca prägen prachtvolle Villen und Gärten die Landschaft. Besonders hervorsticht die restaurierte Villa Reale in Marlia mit ihren weitläufigen Themengärten und den berühmten Kamelien-Alleen, die einst ein Geschenk des Königs von Neapel waren. Seit dem 18. Jahrhundert verbreitet, wurden Kamelien zu Symbolen patriotischer Ideale. Die Region blickt auf eine lange Tradition der Kamelienzucht zurück, an der Persönlichkeiten beteiligt waren. Bildquelle: ORF/3sat

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