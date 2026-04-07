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Vinnie Jones in the Country

Besuch aus Hollywood

HGTVFolge vom 07.04.2026
Besuch aus Hollywood

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Vinnie Jones in the Country

Folge vom 07.04.2026: Besuch aus Hollywood

44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6

Vinnies Agent aus Los Angeles reist an und drängt auf eine baldige Rückkehr nach Hollywood – doch auf dem Land läuft längst nicht alles nach Plan. Während Wobbly mit dem Bau hinterherhinkt, treiben eine aufwendige Land-Rover-Restaurierung und steigende Kosten die Anspannung weiter nach oben. Selbst ein scheinbar einfacher Büroumzug für Emma entwickelt sich zum organisatorischen Chaos und sorgt für zusätzliche Turbulenzen.

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