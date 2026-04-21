Vinnie Jones in the Country
Folge vom 21.04.2026: Endspurt auf dem Bau
45 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6
Wobbly kehrt zurück und gerät direkt in ein emotionales Rennen gegen die Zeit, um den Innenhof fertigzustellen. Doch Vinnie hat bereits neue, ehrgeizige Baupläne im Kopf. Zwischen Fledermäusen, Schlangen und Baustress finden Vinnie und Emma auch Zeit für ruhige Momente.
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Genre:Dokumentation, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.