Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat
Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat
Wie klingt eigentlich ein frischer Pferdeapfel oder ein herabplatschender Kuhfladen? Noch viel wichtiger für den kleinen kurzsichtigen Maulwurf ist es, herauszufinden, wie der Kot der einzelnen Tiere eigentlich aussieht - schließlich hat ihm jemand einfach so auf den Kopf gemacht, als er eines Morgens nichtsahnend aus seinem Hügel schaute. Um das Rätsel des Häufchens zu lösen, begibt er sich auf Spurensuche und befragt jedes Tier in seiner Nachbarschaft. Können ihn die Fliegen bei seiner Detektivarbeit unterstützen und den Übeltäter entlarven? Der Kinderbuch-Klassiker "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat" wurde im Salzburger Landestheater auf die Bühne gebracht.
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