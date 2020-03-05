Staffel 01 Folge 02 - Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die SecuritysJetzt kostenlos streamen
Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys
47 Min.Folge vom 05.03.2020Ab 12
Alexandra und ihr Team sind auf dem steirischen Feuerwehrfest im Einsatz. Besonders die weiblichen Angestellten werden von den angeheiterten Partygästen oft nicht ernst genommen. Trotzdem müssen sie einschreiten, wenn es um Alkohol- oder Zigarettenmissbrauch geht. Außerdem begleitet ATV eine Sicherheitsfirma bei einer Veranstaltung in Oberösterreich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4