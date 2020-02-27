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Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys

Staffel 01 Folge 01 - Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys

ATVStaffel 1Folge 1vom 27.02.2020
Staffel 01 Folge 01 - Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys

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Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys

Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys

43 Min.Folge vom 27.02.2020Ab 12

Peter und seine Security-Kollegen sind auf einem Feuerwehrfest im Einsatz. Die Gäste feiern ausgelassen und es fließt jede Menge Alkohol. Doch auch Drogen sind offenbar im Umlauf. Außerdem versucht ein Minderjähriger mehrmals, sich Zutritt zu der Veranstaltung zu verschaffen. Währenddessen frischen Alexandra und ihre ASG Security-Gruppe ihr Wissen bei einer Fortbildung auf.

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