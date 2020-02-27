Staffel 01 Folge 01 - Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die SecuritysJetzt kostenlos streamen
Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys
43 Min.Folge vom 27.02.2020Ab 12
Peter und seine Security-Kollegen sind auf einem Feuerwehrfest im Einsatz. Die Gäste feiern ausgelassen und es fließt jede Menge Alkohol. Doch auch Drogen sind offenbar im Umlauf. Außerdem versucht ein Minderjähriger mehrmals, sich Zutritt zu der Veranstaltung zu verschaffen. Währenddessen frischen Alexandra und ihre ASG Security-Gruppe ihr Wissen bei einer Fortbildung auf.
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Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4