Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys
1 StaffelAb 12
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Vom Reinschütten und Rauswerfen - Die Securitys
In Österreich wird gefeiert: und das ziemlich ausgelassen. Damit der Freuden-Rausch auch möglichst lange anhält und nicht vor Ort schon Katerstimmung auftritt, sind sie stets unermüdlich im Einsatz: die Securitys. Wir begleiten die "Dancefloor-Sheriffs" bei ihrer nächtlichen Arbeit, die von den feiernden Gästen oft als nervig wahrgenommen wird.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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