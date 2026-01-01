Von der Steppe in die Alpen - Vögel in Österreich
1 StaffelAb 0
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Von der Steppe in die Alpen - Vögel in Österreich
Die filmische Reise beginnt im Burgenland, wo die Graugänse schon im Februar mit dem Brutgeschäft beginnen. Bald kehren auch Kiebitze und andere Zugvögel in den Seewinkel zurück. Erst wenn der Schnee in den Bergen Kärntens geschmolzen ist, beginnt die Balz der Alpenvögel. Eine Dokumentation von Mario Kreuzer und Leander Khil.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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