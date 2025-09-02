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Von der Steppe in die Alpen - Vögel in Österreich

Von der Steppe in die Alpen - Vögel in Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 02.09.2025
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Von der Steppe in die Alpen - Vögel in Österreich

Folge 1: Von der Steppe in die Alpen - Vögel in Österreich

51 Min.Folge vom 02.09.2025

Die filmische Reise beginnt im Burgenland, wo die Graugänse schon im Februar mit dem Brutgeschäft beginnen. Bald kehren auch Kiebitze und andere Zugvögel in den Seewinkel zurück. Erst wenn der Schnee in den Bergen Kärntens geschmolzen ist, beginnt die Balz der Alpenvögel. Eine Dokumentation von Mario Kreuzer und Leander Khil. Bildquelle: ORF/PKM Film/Leander Khil

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