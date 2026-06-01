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Von Null auf Fisch

Winterangeln auf Karpfen

Just FishingStaffel 1Folge 6vom 01.06.2026
Winterangeln auf Karpfen

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Von Null auf Fisch

Folge 6: Winterangeln auf Karpfen

27 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Karpfenangeln im Winter, macht das Sinn? Mark und Stefan nehmen in dieser Folge die Herausforderung an und versuchen kurz vor Weihnachten bei eiskalten Wassertemperaturen Karpfen zu fangen.

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