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Von Null auf Fisch

Wo stehen die Zander im Fluss? Mit Gummi und Co. auf Stachelritter

Just FishingStaffel 1Folge 7vom 01.08.2026
Wo stehen die Zander im Fluss? Mit Gummi und Co. auf Stachelritter

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Von Null auf Fisch

Folge 7: Wo stehen die Zander im Fluss? Mit Gummi und Co. auf Stachelritter

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

In dieser Folge ist Tim gemeinsam mit Max unterwegs und die beiden versuchen ihr Glück auf Zander im Fluss. Zum Einsatz kommen unter anderem verschiedene Gummifische sowie Methoden wie das Vertikalangeln und klassisches Jiggen.

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