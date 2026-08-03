Vorstadtweiber Staffel 2
Folge 31: Vorstadtweiber (1/10)
Nach dem Knast kommt das echte Drama: Vier Frauen kämpfen mit Liebe, Lügen und Loyalität. Die Freundschaft von Maria, Waltraud, Caro und Nicoletta liegt nach einem gemeinsamen Gefängnisaufenthalt in Trümmern. Während Nicoletta noch einsitzt, verdrängt Maria ihre Schwangerschaft. Waltraud erwartet ein Kind vom 16-jährigen Simon, und Caros Ehe steckt trotz Sexualtherapie in der Krise. Als Nicoletta dank Anwältin Tina freikommt und ein Lokal übernimmt, soll ein Versöhnungsfest alles kitten. Doch alte Konflikte und neue Probleme eskalieren erneut. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Seli) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Proschat Madani (Tina) Sandra Cervik (Helga Pariasek) Julia Stemberger (Sylvia) Michael Masula (Dr. Felix Heldt) Hilde Dalik (Vanessa) Zoè Straub (Laura) Nicole Beutler (Therapeutin Angela Bragana) Alexandra Hilverth (Apothekerin) Regie: Harald Sicheritz Drehbuch: Uli Brée Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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