Vorstadtweiber Staffel 2
Folge 32: Vorstadtweiber (2/10)
Maria steht vor einem finanziellen Problem: Die Kosten für Georgs Reha übersteigen ihre Möglichkeiten. Hoffnung macht ein Sparbuch im Safe – doch es ist verschwunden. Für Maria steht fest: Anna hat es an sich genommen. Während Hadrian mit Caros neuer Leidenschaft kämpft, nimmt Kommissar Pudschedl die Ermittlungen im Mordfall Josef Steinberg wieder auf. Auch Minister Schnitzler und Bertram geraten zunehmend unter Druck. Besetzung: Gerti Drassl (Maria Schneider) Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg) Nina Proll (Nicoletta Huber) Juergen Maurer (Georg Schneider) Bernhard Schir (Hadrian Melzer) Lucas Gregorowicz (Bertram Seli) Martina Ebm (Caroline Melzer) Adina Vetter (Sabine Herold) Gertrud Roll (Anna Schneider) Philipp Hochmair (Joachim Schnitzler) Johannes Nussbaum (Simon Schneider) Proschat Madani (Tina) Sandra Cervik (Helga Pariasek) Julia Stemberger (Sylvia) Michael Masula (Dr. Felix Heldt) Susi Stach (Franziska Pudschedl) Thomas Mraz (Jörg Pudschedl) Michael Dangl (Dieter West) Erika Deutinger (Marianne Schinnagl) Vicky Nikolaevskaja (Pia) Anna Katharina Thomashoff (Lea) Bildquelle: ORF/MR Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick