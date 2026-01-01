Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise
1 StaffelAb 0
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Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise
Am Bodensee entstand vor rund 15 Millionen Jahren eine markante Vulkanlandschaft, von Ludwig Finckh "Des Herrgotts Kegelspiel" genannt. Sie war Lebensraum für Urzeitfauna, später Schauplatz menschlicher Besiedlung und mittelalterlicher Burgen. Heute verbinden 3D-Technik und Mountainbike-Strecken Vergangenheit und Gegenwart.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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