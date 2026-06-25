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Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise

ORF2Staffel 1Folge 1vom 25.06.2026
Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise

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Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise

Folge 1: Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise

25 Min.Folge vom 25.06.2026

Am Bodensee entstand vor rund 15 Millionen Jahren eine markante Vulkanlandschaft, von Ludwig Finckh "Des Herrgotts Kegelspiel" genannt. Sie war Lebensraum für Urzeitfauna, später Schauplatz menschlicher Besiedlung und mittelalterlicher Burgen. Heute verbinden 3D-Technik und Mountainbike-Strecken Vergangenheit und Gegenwart. Bildquelle: ORF/Stadt Engen

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