Staffel 1Folge 1vom 25.06.2026
Vulkane am Bodensee - eine ZeitreiseJetzt kostenlos streamen
Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise
Folge 1: Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise
25 Min.Folge vom 25.06.2026
Am Bodensee entstand vor rund 15 Millionen Jahren eine markante Vulkanlandschaft, von Ludwig Finckh "Des Herrgotts Kegelspiel" genannt. Sie war Lebensraum für Urzeitfauna, später Schauplatz menschlicher Besiedlung und mittelalterlicher Burgen. Heute verbinden 3D-Technik und Mountainbike-Strecken Vergangenheit und Gegenwart. Bildquelle: ORF/Stadt Engen
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Vulkane am Bodensee - eine Zeitreise
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