Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vurschrift is Vurschrift

Staffel 02 Folge 02: Behörde verweigert Führerscheinprüfung! - Vurschrift is Vurschrift

PULS 4Staffel 2Folge 2vom 05.09.2017
Staffel 02 Folge 02: Behörde verweigert Führerscheinprüfung! - Vurschrift is Vurschrift

Staffel 02 Folge 02: Behörde verweigert Führerscheinprüfung! - Vurschrift is VurschriftJetzt kostenlos streamen

Vurschrift is Vurschrift

Folge 2: Staffel 02 Folge 02: Behörde verweigert Führerscheinprüfung! - Vurschrift is Vurschrift

65 Min.Folge vom 05.09.2017Ab 6

Werner Gröbel, ein bekannter und erfolgreicher steirischer Unternehmer, beschließt den LKW-Führerschein zu machen. Am Tag seiner Prüfung in der Fahrschule staunt er nicht schlecht, als es plötzlich heißt: Sie können die Prüfung nicht machen. Das Amt verweigert die Zulassung. Der Fahrschullehrer ruft im Beisein von Herrn Gröbel beim Magistrat an und erfährt, dass der Unternehmer keine Prüfungserlaubnis bekommt, weil er als vorbestraft gilt. Herr Gröbel ist fassungslos, da er nicht eine Vorstrafe hat. Welche Vorschrift kommt hier zur Anwendung und warum greift das Amt hier erbarmungslos durch?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Vurschrift is Vurschrift
PULS 4
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift

Alle 3 Staffeln und Folgen