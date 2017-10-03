Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 6vom 03.10.2017
Amtsrat Helfried zitiert in Sitzung 6 den Kärntner Comedy Hirten Christian Schwab in seine Amtsstube. Dieser muss in der PULS 4-Kanzlei gemeinsam mit dem erprobten Rate-Team u.a. dieser skurrilen Behördenfrotzelei nachgehen: Warum können Grazer Öffi-Kontrolleure die Fahrgäste trotz gültigen Tickets willkürlich abstrafen und damit zur Weißglut bringen.

