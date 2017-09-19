Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift vom 19.09.2017

PULS 4Staffel 2Folge 4
Vurschrift is Vurschrift vom 19.09.2017

Vurschrift is Vurschrift vom 19.09.2017Jetzt kostenlos streamen

Vurschrift is Vurschrift

Folge 4: Vurschrift is Vurschrift vom 19.09.2017

67 Min.Ab 6

In Sitzung 4 von "Vurschrift is Vurschrift" am Dienstag, den 19. September muss Kabarettist Herbert Steinböck in der Amtsstube der Nation vorstellig werden. Gemeinsam mit dem Rate-Gremium rund um Andreas Vitásek, Ciro de Luca und Silvia Schneider muss er einen diffizilen Fall der österreichischen Behördenschaft durchleuchten: Ein Salzburger Baumeister hisste vor seinem Büro eine Fahne und musste dafür beinahe ins Gefängnis. Warum? "Vurschrift is Vurschrift".

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Vurschrift is Vurschrift
PULS 4
Vurschrift is Vurschrift

Vurschrift is Vurschrift

Alle 3 Staffeln und Folgen