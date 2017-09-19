Vurschrift is Vurschrift vom 19.09.2017Jetzt kostenlos streamen
Vurschrift is Vurschrift
Folge 4: Vurschrift is Vurschrift vom 19.09.2017
67 Min.Ab 6
In Sitzung 4 von "Vurschrift is Vurschrift" am Dienstag, den 19. September muss Kabarettist Herbert Steinböck in der Amtsstube der Nation vorstellig werden. Gemeinsam mit dem Rate-Gremium rund um Andreas Vitásek, Ciro de Luca und Silvia Schneider muss er einen diffizilen Fall der österreichischen Behördenschaft durchleuchten: Ein Salzburger Baumeister hisste vor seinem Büro eine Fahne und musste dafür beinahe ins Gefängnis. Warum? "Vurschrift is Vurschrift".
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vurschrift is Vurschrift
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4