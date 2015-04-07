Wachzimmer Ottakring - Staffel 1 Folge 1 - DrogendealJetzt kostenlos streamen
Wachzimmer Ottakring
Folge 1: Wachzimmer Ottakring - Staffel 1 Folge 1 - Drogendeal
In der ersten Folge bemerken Karin und Christian während einer Streife plötzlich einen Mann, der nur mit Pyjama und Socken bekleidet mitten auf der Fahrbahn herumläuft. Die beiden Polizisten stellen die offensichtlich verwirrte Person zur Rede. Er sieht jedoch keinen Fehler in seinem Verhalten und versteht auch die Anhaltung durch die Beamten nicht. Mitten im Gespräch läuft der Mann plötzlich los und versucht zu flüchten. Sofort nimmt Abteilungsinspektor Christian zu Fuß die Verfolgung auf. Außerdem werden Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian per Funk über einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Ottakring informiert. Anhand der Täterbeschreibung einer Zeugin glauben die Beamten zu wissen, um wen es sich handelt – ein Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist und in der Inspektion Brunnengasse kein Unbekannter ist. Karin und Christian fahnden rund um eine U-Bahn-Station nach dem Mann. Da bemerkt Karin plötzlich das auffällige Verhalten von zwei Personen auf der gegenüberliegenden Plattform, sie vermutet Zeugin eines Drogendeals geworden zu sein. Nun zählt jede Sekunde um die beiden Männer rechtzeitig vor dem Verlassen der Station aufzuhalten. Während einer nächtlichen Verkehrskontrolle auf dem Wiener Gürtel wecken zwei auffällige, bunte Autos das Interesse der beiden Polizisten Karin und Christian. Die Fahrzeuge mit Kuwaiter Kennzeichen werden für eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. In den Autos befindet sich eine Gruppe junger Männer, die angeben Söhne eines Scheichs zu sein und sich auf Weltreise zu befinden. Weit weniger auskunftsfreudig sind die Herren allerdings was das Thema Führerschein angeht und so entwickelt sich die Verkehrskontrolle für die Polizisten aufgrund von Verständigungsproblemen zu einer echten Herausforderung.
