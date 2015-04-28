Wachzimmer Ottakring - Staffel 1 Folge 4 - Illegaler WelpenhandelJetzt kostenlos streamen
Wachzimmer Ottakring
Folge 4: Wachzimmer Ottakring - Staffel 1 Folge 4 - Illegaler Welpenhandel
In der vierten Folge "Wachzimmer Ottakring" erreicht die Polizeiinspektion Brunnengasse die Meldung über einen vermutlichen Fall von illegalem Welpenhandel. Mitarbeiter der Wiener Tier-Ombudsstelle haben die Polizei verständigt und sie um Unterstützung bei der Aufdeckung des Falles ersucht. Die Ombudsstelle hat einen Termin zum Scheinkauf der Hunde vereinbart, um dabei Informationen über die Tiere und deren Herkunft einzuholen. Einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt für seine Straftat hat sich ein Ladendieb in einem Lebensmittelgeschäft in Ottakring ausgesucht. Denn er lässt genau in dem Moment, in dem ein Ladendetektiv ein neues Überwachungssystem aufbaut, Produkte in seiner Jackentasche verschwinden. Der Mann wird auf frischer Tat ertappt und der Polizei übergeben. Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian stellen in den Jackentaschen des Mannes Bierdosen und Haarshampoos sicher. Bei einer genauen Durchsuchung seines Rucksacks finden sie schließlich nicht nur weiteres mutmaßliches Diebesgut… Suchtgift ist der Grund für eine nächtliche Razzia des Teams der Inspektion Brunnengasse in einem Lokal im 16. Bezirk. In der Vergangenheit wurden in der Bar bereits mehrmals Amtshandlungen aufgrund von Drogenhandel, sowie Waffenbesitz durchgeführt. Auch diesmal werden die Polizisten bei ihrer Kontrolle schnell fündig. Für ungläubiges Kopfschütteln sorgt bei Karin und Christian schließlich die Kontrolle eines Mannes, den sie zu später Stunde dabei antreffen, als er sein Moped am Gehsteig schiebt. Die Polizisten vermuten zunächst, dass das Fahrzeug gestohlen ist. Doch der Mann kann sowohl den Zulassungsschein als auch den Schlüssel vorweisen – allerdings keinen Führerschein. Denn der Mopedbesitzer gibt an, dass er sich normalerweise chauffieren lässt, sein Fahrer nur heute keine Zeit hat und er das Moped deshalb auf diesem Weg nach Hause bringt.
