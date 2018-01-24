Staffel 4 Folge 1: Auf EinbrecherjagdJetzt kostenlos streamen
Ein Verbrecher wollte nachts gerade durchs Fenster einsteigen, als sich der Hausherr auf ihn stürzte und ihn vertrieb. Danach wurde die Polizei eingeschaltet und so befinden sich nun Karin und Christian am Tatort. Da auch noch Einbruchswerkzeug vor Ort entdeckt wird, verständigen sie das Landeskriminalamt, also die Spurensicherung. Die Kollegen kümmern sich um alles weitere, während Karin rauszufinden versucht, auf welchem Weg sich der Täter zum Fenster durchgeschlagen hat. Viele Baustellen werden heutzutage videoüberwacht. Einbrüche in Bauhütten und der Diebstahl von Werkzeugen machen diese Maßnahme notwendig. Karin und Christian werden in dieser Folge von einer Überwachungsfirma gerufen, da zwei Einbrecher auf einer Baustelle gesichtet wurden. Als die Polizisten am Tatort eintreffen, flüchten die Täter. Karin bemerkt sofort, dass ein Brand gelegt wurde und verständigt über Funk die Feuerwehr. Gleichzeitig nehmen die Inspektoren die Verfolgung der Täter auf. Über Funk geht eine Täterbeschreibung raus und die Überwachungsfirma übermittelt bereits das Videomaterial. S Außerdem gehen die Inspektoren in dieser Folge in einer Schwerpunktaktion gegen Drogenkriminelle am Brunnenmarkt vor, müssen einen schwer Alkoholisierten aus einem Bus der Wiener Linien holen, führen eine Alkoholkontrolle bei einem Autofahrer durch und überprüfen einen LKW, der scheinbar etwas zu viel Ladung mit sich führt. Ob Karin mit ihrer Schätzung wieder mal Recht behält? Wahrscheinlich...
