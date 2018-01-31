Staffel 4 Folge 3: Handgreifliche AuseinandersetzungJetzt kostenlos streamen
Wachzimmer Ottakring
Folge 3: Staffel 4 Folge 3: Handgreifliche Auseinandersetzung
Kontrollinspektorin Karin macht sowohl ihrem Ruf als Adlerauge als auch jenem als Kfz-Expertin wiedermal alle Ehre: sie erblickt einen Transporter, bei dem Schraubenzieher die kaputten Fensterheber ersetzen. Das weckt natürlich das Interesse der Polizistin, sofort wird das Fahrzeug angehalten. Da offenbaren sich gleich noch unzählige weitere Beanstandungen, von Dellen über Roststellen bis zu einer abgelaufenen Begutachtungsplakette. Und als wäre das nicht bereits genug, stellt sich bei der Kontrolle der drei Insassen heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein und überhaupt keiner der Männer einen Ausweis bei sich hat. Ebenfalls um einen Schraubenzieher dreht sich auch ein anderer Einsatz des Ottakringer Polizei-Duos Karin und Christian. Ein Unbekannter hat versucht mit dem Werkzeug eine Garage aufzubrechen, wurde dabei allerdings von einem Hausbewohner beobachtet. Dieser verständigt sofort die Polizei. Vermutlich befindet sich der mutmaßliche Einbrecher noch in dem Gebäude. Fieberhaft wird nach dem Täter gesucht. Während der Fahndung glaubt Karin plötzlich Zeugin eines Drogendeals zwischen mehreren Personen auf der Straße geworden zu sein. Sofort nehmen sie und Christian die Verfolgung auf und können einen der involvierten Männer anhalten. Eine Befragung sowie Durchsuchung des Mannes nach Suchtgift gestaltet sich aufgrund seines betrunkenen Zustandes allerdings alles andere als einfach.
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