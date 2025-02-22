Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 22.02.2025
142 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Am Abend vor der Wahl laden ProSieben und SAT.1 die Kanzlerkandidaten zum Speed-Dating mit Bürgerinnen und Bürgern. Zehn Menschen haben jeweils drei Minuten Zeit, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen - unmittelbar und unverfälscht. Dem großen ProSiebenSAT.1-Bürger-Speed-Dating stellen sich Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel. Linda Zervakis und Paul Ronzheimer moderieren und ordnen ein.

