Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating

SAT.1Staffel 1Folge 3
71 Min.Ab 12

Zehn Menschen haben jeweils drei Minuten Zeit, den Kandidat:innen ihre persönlichen Fragen zu stellen - im 1:1, unmittelbar und unverfälscht. Auch Alice Weidel stellt sich dem Bürger-Speed-Dating.

