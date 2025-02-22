Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4
Folge 4: Wahl-Countdown: Robert Habeck im Bürger-Speed-Dating

75 Min.Ab 12

Am Abend vor der Wahl laden ProSieben und SAT.1 die Kanzlerkandidaten zum Speed-Dating mit Bürgerinnen und Bürgern. So präsentiert sich Robert Habeck im 1:1.

SAT.1
