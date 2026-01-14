Waldheimat
Folge 26: Als ich davon ging
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Peter in der Weihnachtswoche von der „Ster“ nach Hause kommt, wartet schon ein Stapel Briefe auf ihn. In einem Schreiben bietet ein Buchhändler aus der Stadt Peter eine Lehre an. Schweren Herzens nimmt der Waldbauernbub Abschied von seiner Familie und Schneidermeister Natz.
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Waldheimat
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Genre:Historisches Drama
Altersfreigabe:
6