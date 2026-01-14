Waldheimat
Folge 8: Der Talerbüchsen-Toni
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Aushilfsknecht Toni ist stolz auf seine Taler, die er in einer roten Büchse aufbewahrt. Zum Spaß spielt ihm Peter einen Streich und versteckt die Büchse. Peter ahnt nicht, dass er damit eine Tragödie auslöst, die den ganzen Waldbauernhof durcheinander bringt.
Genre:Historisches Drama
Altersfreigabe:
6