Wie mir der Heiland erschienen istJetzt kostenlos streamen
Waldheimat
Folge 6: Wie mir der Heiland erschienen ist
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Um dem Heiland zu begegnen, geht Peter am Ostermontag mit dem Knecht Tritzel zur Kreuzkapelle. Tritzel versucht den Buben zum Kirchendiebstahl zu missbrauchen. Als Peter sich weigert, sperrt ihn Tritzel kurzerhand in die Kapelle ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Waldheimat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Familie
Altersfreigabe:
6