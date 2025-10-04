Staffel 1Folge 87vom 04.10.2025
Folge 87: Was im Leben zählt - Philosophie der Gerechtigkeit von Martha Nussbaum
5 Min.Folge vom 04.10.2025
Philosoph Reinhold Esterbauer von der Universität Graz über die Philosophie von Martha Nussbaum, die sich mit den Themen Gerechtigkeit beschäftigt.
