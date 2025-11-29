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Was ich glaube - Was im Leben zählt

Was im Leben zählt - Thomas Hobbes: Braucht es Regeln?

ORF2Staffel 1Folge 94vom 29.11.2025
Was im Leben zählt - Thomas Hobbes: Braucht es Regeln?

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Was ich glaube - Was im Leben zählt

Folge 94: Was im Leben zählt - Thomas Hobbes: Braucht es Regeln?

5 Min.Folge vom 29.11.2025

Braucht es Regeln? Thomas Hobbes war sicher, dass es Regeln braucht. "Was im Leben zählt" stellt sein Denken vor und erzählt, wie er zu dieser Überzeugung kam.

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