Was ich glaube
Folge 85: Was ich glaube: Was im Leben zählt - Mary Wollstonecraft
6 Min.Folge vom 20.09.2025
Wofür ist die Schule gut? Was im Leben zählt" stellt in dieser Folge die bedeutende Denkerin. Mary Wollstonecraft vor, die die Schulen ihrer Zeit heftig kritisierte und doch der Ansicht war, dass Schulen ganz entscheidende Orte für die Einzelne und die Gesellschaft sein können. Gestaltung: Irene Klissenbauer Redaktion: Barbara Krenn
