5 Min.Folge vom 27.09.2025
Ist Lügen erlaubt? "Was im Leben zählt" stellt in dieser Folge den berühmten Denker Immanuel Kant vor und geht der Frage nach, warum er davon überzeugt war, dass es nie erlaubt sein kann, zu lügen. Gestaltung: Irene Klissenbauer Redaktion: Barbara Krenn
