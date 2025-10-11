Was ich glaube: Was im Leben zählt - KonfuziusJetzt kostenlos streamen
Was ich glaube
Folge 88: Was ich glaube: Was im Leben zählt - Konfuzius
5 Min.Folge vom 11.10.2025
Warum immer weiter lernen? Warum lebenslanges Lernen nicht nur sinnvoll, sondern unbedingt notwendig ist, erklärt "Was im Leben zählt" mit Blick auf Konfuzius - einen der bedeutendsten Denker Chinas. Gestaltung: Irene Klissenbauer
Was ich glaube
