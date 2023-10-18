Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was tötet Österreich

Staffel 1 Folge 1: Herz-Stillstand

ATVStaffel 1Folge 1vom 18.10.2023
Staffel 1 Folge 1: Herz-Stillstand

Was tötet Österreich

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Herz-Stillstand

50 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 6

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache und liegen noch vor Krebserkrankungen. Dabei handelt es sich um einen vermeidbaren Tod. Durch zu wenig Bewegung und ungesunde Ernährung wird das Sterberisiko erhöht.

ATV
