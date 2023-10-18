Staffel 1 Folge 1: Herz-StillstandJetzt kostenlos streamen
Was tötet Österreich
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Herz-Stillstand
50 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 6
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache und liegen noch vor Krebserkrankungen. Dabei handelt es sich um einen vermeidbaren Tod. Durch zu wenig Bewegung und ungesunde Ernährung wird das Sterberisiko erhöht.
