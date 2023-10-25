Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was tötet Österreich

Staffel 1 Folge 2: Diagnose Krebs

ATVStaffel 1Folge 2vom 25.10.2023
Staffel 1 Folge 2: Diagnose Krebs

Staffel 1 Folge 2: Diagnose KrebsJetzt kostenlos streamen

Was tötet Österreich

Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Diagnose Krebs

49 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 6

Krebs zählt neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Haupttodesursache - jährlich erhalten 40.000 Menschen eine Krebs-Diagnose. Menschen erzählen von ihrem Leben mit Krebs und wie sie ihr Leben umgekrempelt haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Was tötet Österreich
ATV
Was tötet Österreich

Was tötet Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen