Was tötet Österreich
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Diagnose Krebs
49 Min. 25.10.2023
Krebs zählt neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Haupttodesursache - jährlich erhalten 40.000 Menschen eine Krebs-Diagnose. Menschen erzählen von ihrem Leben mit Krebs und wie sie ihr Leben umgekrempelt haben.
Was tötet Österreich
