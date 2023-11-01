Staffel 1 Folge 3: Atemnot und DemenzJetzt kostenlos streamen
Was tötet Österreich
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Atemnot und Demenz
50 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 6
Demenzerkrankungen steigen, vor allem im Alter. Der Kampf gegen das Vergessen beginnt. Auch Lungenerkrankungen zählen zu häufigen Todesursachen. Den Österreicher:innen geht im wahrsten Sinne des Wortes die Luft aus. Wie kann entgegengewirkt werden?
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Altersfreigabe:
6
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