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Was tötet Österreich

Staffel 1 Folge 3: Atemnot und Demenz

ATVStaffel 1Folge 3vom 01.11.2023
Staffel 1 Folge 3: Atemnot und Demenz

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Was tötet Österreich

Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Atemnot und Demenz

50 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 6

Demenzerkrankungen steigen, vor allem im Alter. Der Kampf gegen das Vergessen beginnt. Auch Lungenerkrankungen zählen zu häufigen Todesursachen. Den Österreicher:innen geht im wahrsten Sinne des Wortes die Luft aus. Wie kann entgegengewirkt werden?

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