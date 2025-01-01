Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We are Family! So lebt Deutschland.

Auf unser Kindermädchen ist Verlass: Familie Scholz aus Leipzig

ProSiebenStaffel 2Folge 69
Auf unser Kindermädchen ist Verlass: Familie Scholz aus Leipzig

Auf unser Kindermädchen ist Verlass: Familie Scholz aus LeipzigJetzt kostenlos streamen

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 69: Auf unser Kindermädchen ist Verlass: Familie Scholz aus Leipzig

21 Min.

"We are Family! So lebt Deutschland." blickt hinter die Kulissen deutscher Familien. Heute: Familie Scholz aus Leipzig. Katrin ist die gute Seele des Hauses und betreut die Kinder von Juliane und Johanna Scholz aus Leipzig. Ihre Aufgabe ist nicht einfach, denn Juliane sorgt ständig für ein volles Haus und Johanna steckt mitten in der Pubertät.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

We are Family! So lebt Deutschland.
ProSieben
We are Family! So lebt Deutschland.

We are Family! So lebt Deutschland.

Alle 3 Staffeln und Folgen