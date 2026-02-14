Wege der Genüsse: Der Saar Hunsrück SteigJetzt kostenlos streamen
Wege der Genüsse
Folge 2: Wege der Genüsse: Der Saar Hunsrück Steig
25 Min.Folge vom 14.02.2026
In den Naturpark Saar-Hunsrück führt dieser Wanderweg, der auf 184 km alles bietet was das Wanderherz begehrt: schmale Waldwege, felsige Kletterpartien, offene Wiesenlandschaften und auch kulinarisch jede Menge Höhepunkte. Bildquelle: ORF/Seppia – Zinnober Film
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