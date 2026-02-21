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Wege der Genüsse

Wege der Genüsse: Der Hermannsweg

ORF2Staffel 1Folge 3vom 21.02.2026
Wege der Genüsse: Der Hermannsweg

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Wege der Genüsse

Folge 3: Wege der Genüsse: Der Hermannsweg

24 Min.Folge vom 21.02.2026

Der Hermannsweg führt durch Nordrhein-Westfalen von Rheine nach Detmold über geschichtsträchtigen Boden. Er erinnert an die Varusschlacht, auch bekannt als "Schlacht im Teutoburger Wald". Dort besiegte der Geschichte nach der germanische Kriegsheld in der Schlacht die Römer. Bildquelle: ORF/Seppia – Zinnober Film

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