Wege der Genüsse: Der HermannswegJetzt kostenlos streamen
Wege der Genüsse
Folge 3: Wege der Genüsse: Der Hermannsweg
24 Min.Folge vom 21.02.2026
Der Hermannsweg führt durch Nordrhein-Westfalen von Rheine nach Detmold über geschichtsträchtigen Boden. Er erinnert an die Varusschlacht, auch bekannt als "Schlacht im Teutoburger Wald". Dort besiegte der Geschichte nach der germanische Kriegsheld in der Schlacht die Römer. Bildquelle: ORF/Seppia – Zinnober Film
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