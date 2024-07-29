Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold Würth

Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold Würth

ORF2Staffel 1Folge 1vom 29.07.2024
Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold Würth

Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold WürthJetzt kostenlos streamen

Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold Würth

Folge 1: Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold Würth

40 Min.Folge vom 29.07.2024

In der Welt der Kunst ist Reinhold Würth eine Legende, dessen Sammelleidenschaft und Einfluss weit über die Grenzen herkömmlicher Galerien und Ausstellungen hinausgehen. Der Dokumentarfilm "Wege der Kunst" gewährt einen seltenen Einblick in das Leben und Wirken dieses außergewöhnlichen Kunstsammlers. Es ist eine Reise durch Würths Welt - angefüllt mit persönlichen Geschichten, philosophischen Betrachtungen und der tiefen Liebe zur Kunst. Zu Wort kommen unter anderem Anselm Kiefer, Thaddaeus Ropac, Cecilia Bartoli und Markus Hinterhäuser. Regie: Daniel H. Ronacher Bildquelle: ORF/SolidShot GmbH

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold Würth
ORF2
Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold Würth

Wege der Kunst - Der Kunstsammler Reinhold Würth

Alle 1 Staffeln und Folgen